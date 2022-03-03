الأمير محمد بن سلمان: لا ننظر إلى إسرائيل كعدو بل كحليف محتمل

2022/03/03 | 17:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إن المملكة تنظر إلى إسرائيل كـ "حليف محتمل" في العديد من المصالح المشتركة.

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