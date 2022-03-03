مقتل جندي إثر نزاع عشائري في العاصمة بغداد

2022/03/03 | 17:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اندلع نزاع عشائري، اليوم الخميس، في منطقة الشعب ببغداد، ما أدى إلى سقوط منتسب أمني.وقال مصدر مطلع لـ “ايرث نيوز”، ان “نزاعا عشائريا، اندلع بين قبيلتين في منطقة الجمعيات ضمن حي الشعب ببغداد، ما اضطر وصول قوة امنية لحل النزاع”.واكد المصدر ان “القوة وصلت بعد تطور النزاع الى استخدام الاسلحة الخفيفة […]

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