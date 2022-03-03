تعيين رئيس جديد للوقف السني من تحالف الخنجر

2022/03/03 | 17:36 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد الخالق العزاوي عضوا بتحالف العزم بزعامة خميس الخنجر، ونائب في الدورة البرلمانية السابقة عن محافظة ديالى.

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