2022/03/03 | 17:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ بداية عام 2022، وتطبيق "واتساب" يضيف

العديد من الخدمات في محاولة لجعل تجربة

استخدامه أكثر سهولة وراحة، في ظل

المنافسة المستعرة مع التطبيقات

الأخرى.

وفي هذا الإطار، ذكرت تقارير إخبارية

تقنية أن "و

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("واتساب" يفاجئ الجميع.. بـ7 مزايا مذهلة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("واتساب" يفاجئ الجميع.. بـ7 مزايا مذهلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).