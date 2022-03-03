2022/03/03 | 17:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.عمـاد عبد اللطيـف سـالم

نحنُ الناسُ "العاديّون"..

لسنا "مُحافِظين"، ولا وزراء ، ولا

"قادة"، ولا "زعماء"، ولا أيّ شيءٍ آخر.

أبناؤنا ..



تحسبُهُم ، مِثلُنا ..



أغنياء

من التعفّف.

لا نُتاجِرُ

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