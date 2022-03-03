بالوثيقة :تكليف عبد الخالق العزاوي برئاسة الوقف السني

2022/03/03 | 17:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انهى مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس،

تكليف سعد كمبش من إدارة رئاسة الوقف

السني وكلف اخر بدلا عنه.

وذكرت وثيقة سرية صادرة عن مكتب رئيس

الوزراء "استنادا الى موافقة رئيس مجلس

الوزراء مصطفى الكاظمي تقرر انه

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