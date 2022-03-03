2022/03/03 | 17:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – نصار الحاج

أعلنت وزارة الصحة، إعداد دراسة لتخفيض الإجراءات الوقائية الخاصة بجائحة كورونا، فيما أوضحت الموقف بشأن قرار عودة الدوام الحضوري في الجامعات مطلع العام الدراسي المقبل.

وقال مدير دائرة الصحة العامة رياض الحلفي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الوزارة تدرس حالياً تخفيض الإجراءات الوقائية الخاصة بجائحة كورونا بعد تراجع المنحنى الوبائي ورفع التوصيات الى اللجنة العليا بهذا الشأن".

وفيما يتعلق بقرار وزارة التعليم العالي عودة الدوام الحضوري اعتباراً من العام الدراسي المقبل، أكد أن "الوزارة لم تتلق حتى الآن طلباً بهذا الشأن من التعليم".

وأضاف، "كل قرار يمر بسلسلة من اللجان الاختصاصية والاستشارية للصحة العامة وخبراء الوبائيات لاعداد التوصيات وارسالها الى اللجنة العليا لغرض إصدار موقف بشأنها".

ومنذ الثالث والعشرين من الشهر الماضي يسجل العراق معدل إصابات يومية بكورونا يقل عن الألفي حالة.

ويوم أمس، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، جاهزية الجامعات واستعدادها للدوام الحضوري الكامل في العام الدراسي المقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: إعداد دراسة لتخفيض الإجراءات الوقائية الخاصة بجائحة كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة: إعداد دراسة لتخفيض الإجراءات الوقائية الخاصة بجائحة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).