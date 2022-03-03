النزاهـة تضـبط عقوداً زراعية ووصولات شراء وهمية في صلاح الدين

2022/03/03 | 17:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، عن تمكُّنها من ضبط عقود زراعيَّة ووصولات شراء وهميَّةٍ في جامعة تكريت ومُديريَّة الزراعة في محافظة صلاح الدين.

وقالت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "فريق عمل مكتب تحقيق صلاح الدين تمكَّن من ضبط رئيس وعضو لجنة المُشتريات المُؤلفة في جامعة تكريت – قسم الشؤون الماليَّة، بعد الكشف عن وجود وصولات شراءٍ وهميَّةٍ وحالات تزويرٍ في مشتريات الجامعة لعام 2020".

وأضافت ان "المُتَّهمين قاما بتزوير تواقيع لجنة اعتدال الأسعار وتقديم وصولات شراءٍ وهميَّةٍ، وأسفرت العمليَّـة عن ضبط أصل مستندات الصرف مع أولياتها".

وأوضحت الهيئة ان "دائرة التحقيقات وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، قام فريق عمل المكتب الذي انتقل الى مديريَّة زراعة المحافظة بضبط ثلاثة مُوظَّفين في شعبة زراعة الدور؛ لقيامهم بإضافة (34) عقداً زراعياً وهمياً إلى عقود الخطة الزراعيَّة الشتويَّة من مادَّة الحنطة للموسم الزراعي 2020-2021 "، مشيرة الى انه "تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّـين بالمُبرزات والمواد المضبوطة خلال العمليَّتين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في محافظة صلاح الدين، الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين".

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