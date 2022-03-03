مقتل جندي بنزاع عشائري في بغداد

2022/03/03 | 17:39 - المصدر: بغداد اليوم

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نزاع عشائري متطور بين عشيرتين ضمن منطقة الجمعيات في الشعب تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة والمتوسطة قوة امنية وصلت لمكان الحادث في محاولة للسيطرة مااسفر عن مقتل جندي

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