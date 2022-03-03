الفتح يكشف أسباب زيارات الحلبوسي الى مصر وتركيا

2022/03/03 | 17:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..كشف عضو تحالف الفتح عائد الهلالي ، الخميس، عن اسباب ذهاب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الى مصر وتركيا.وقال الهلالي لوكالة / المعلومة /، إن “زيارات الحلبوسي مرة الى القاهرة ومرة اخرى الى تركيا تبين ان هناك خلطة دولية كبيرة جداً لمحاولة ضم العراق لمشروع الشام الجديد والذي تكون تركيا والإمارات […]

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