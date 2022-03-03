2022/03/03 | 17:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بمقتل جندي اثناء محاولة قوة امنية فض نزاع عشائري شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "نزاعا عشائريا نشب بين عشيرتين ضمن منطقة الجمعيات في مدينة الشعب شرقي بغداد".واضاف ان "تم استخدام الاسلحة الخفيفة والمتوسطة في النزاع ما ادى الى تدخل قوة امنية وصلت لمكان الحادث في محاولة للسيطرة عليه ما اسفر عن مقتل جندي".

واشار المصدر الى ان "تعزيزات امنية وصلت الى مكان الحادث في محاولة للسيطرة على النزاع".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل جندي في نزاع عشائري شرقي بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل جندي في نزاع عشائري شرقي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).