العرب الأكثر تضررا من أزمة القمح الحالية

2022/03/03 | 17:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / د.باسل عباس خضير … القمح مادة غذائية مهمة للكثير من البلدان ، والعرب هم من أكثر الشعوب استهلاكا للقمح فحسب تقديرات السكان لعام 2021 فان عددهم 437,812,546 مليون نسمة في الوطن العربي ويشكلون 5% من أجمالي سكان العالم الذين يقدر عددهم بنحو 7.856.491.500 مليار نسمة حسب ذات التقديرات ، إلا إنهم يستهلكون […]

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