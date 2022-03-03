شاهد كيف واجه أوكرانيون عزّل قافلة عسكرية روسية في ميليتوبول

2022/03/03 | 17:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع قصف القوات الروسية للمدن الأوكرانية، لم يستسلم الأوكرانيون، حيث واجه المتظاهرون في مدينة ميليتوبول مركبات عسكرية روسية، محاولين صدها وسد طريقها بأي شيء ممكن.

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