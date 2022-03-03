الجيل الجديد: المعارضة الكردية لا تعرف شيئا عن نفط الاقليم

2022/03/03 | 17:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/السليمانية..أكد المتحدث باسم حراك الجيل الجديد همداد شاهين، الخميس، بأن قوى المعارضة في كردستان لا تعلم شيئا عن الملف النفطي.وقال شاهين في حديث لوكالة /المعلومة /، إن “المعارضة في إقليم كردستان ومنها حراك الجيل الجديد لا تعلم شيئا عن الملف النفطي الذي ينحصر بيد رئيس الحكومة مسرور بارزاني وشخصيات محددة”.وأضاف أن “سلطة […]

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