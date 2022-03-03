تكليف رئيس جديد لديوان الوقف السني بدلًا من سعد كمبش

2022/03/03 | 17:56 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

كلف رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يوم الخميس 3 آذار/مارس عبد الخالق العزاوي بمهام منصب رئيس ديوان الوقف السني.

أظهرت وثيقة صادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء حصل عليها "ألترا عراق" تشير إلى حصول موافقة رئيس مجلس الوزراء على "إنهاء تكليف سعد حميد كمبش من مهام تسيير شؤون ديوان الوقف السني وإعادته إلى عمله السابق وكيل رئيس الديوان".

وكذلك "تكليف عبد الخالق مدحت مالك عبد اللطيف العزاوي بمهام منصب رئيس ديوان الوقف السني".

وعبد الخالق العزاوي نائب في مجلس النواب العراقي للدورة الرابعة الماضية، وعضو في لجنة الأمن والدفاع النيابية آنذاك.

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