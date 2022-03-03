الكهرباء تعلن ’الخطة الصيفية’: انتظروا 26 ألف ميغا واط.. و 32 محطة تحويل جديدة

2022/03/03 | 17:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، عزمها الوصول إلى إنتاج 26 ألف ميغا واط، ضمن خطتها لفصل الصيف.

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وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، خلال مشاركته مع الزميلة، ريما نعيسة، وتابعها "ناس" (3 آذار 2022)، إن "الوزارة لديها خطة لفصل الصيف، تتمثل بزيادة من 3 آلاف ونصف ميغا واط، إلى نحو أربعة آلاف، عن الصيف الماضي، ما يعني بالمجمل وجود 26 ألف ميغا واط، وإدخال خطوط نقل رئيسية واستراتيجية، تربط بين المحافظات".

وأضاف، أن "كوادر وزارة الكهرباء انتهت الآن من إنشاء خطوط الخيرات قادسية – ديوانية، وخط رميلة ناصرية، وخط غرب بغداد – حديثة، فضلاً عن إنجاز 32 محطة تحويلية، ستكون جاهزة خلال الصيف، بالإضافة إلى تدعيم قطاع التوزيع".

وتابع موسى، أن "جهد الوزارة في قطاع التوزيع تمثل بـاستحداث مغذيات ونصب محطات، ثابتة ومتنقلة".

وأكد أن الوزارة" بحاجة إلى أموال كافية للشروع بصيانة محطات الإنتاج، وإنجاز الخطوط الاستراتيجية، وهذه مسؤولية الحكومة والبرلمان، الذي من سيقرر الموازنة المالية".

ولفت إلى أن "الوزارة تُمنح الآن ما نسبته واحد من 12، من الإنفاق، فيما ينبغي أن تكون معاملة الوزارة مختلفة عن الوزارات الأخرى".

وناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الاسبوعية، الثلاثاء، مع الكادر المتقدم لوزارة الكهرباء عدد من الفقرات التي تتعلق باستعدادات الوزارة لموسم الصيف المقبل.

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (1 اذار 2022)، أن "مجلس الوزراء استضاف الكادر المتقدم لوزارة الكهرباء، حيث تمت مناقشة عدد من الفقرات التي تتعلق باستعدادات الوزارة لموسم الصيف المقبل، وخططها في مجال الانتاج والصيانة".

ووجه رئيس مجلس الوزراء بحسب البيان "ببذل أقصى الجهود لتأمين الطاقة الكهربائية، والعمل من الآن على تذليل العقبات التي تواجه زيادة الإنتاج، كما وجه بالإسراع بأعمال الصيانة بما يضمن زيادة ساعات تزويد المواطنين بالتيار الكهربائي خلال أشهر الصيف القادمة والتخفيف من معاناتهم".

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