2022/03/03 | 18:07 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دفعت تلك الخطوة الروسية الدول الغربية إلى فرض عقوبات موجعة على موسكو.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا - أوكرانيا.. مفاوضات بشروط القوي وبوتين يؤكد على حياد كييف) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا - أوكرانيا.. مفاوضات بشروط القوي وبوتين يؤكد على حياد كييف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).