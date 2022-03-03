لافروف: بايدن يريد حربا عالمية ثالثة وهذه استراتيجية النووي

2022/03/03 | 18:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الروسي سيرغي

لافروف، للتلفزيون الحكومي، الخميس،

إنه يعتقد أن بعض القادة الأجانب

يستعدون للحرب ضد روسيا.

كما اتهم لافروف الرئيس الأوكراني

فولوديمير زيلينسكي برئاسة "مجتمع

تزدهر فيه ا

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