2022/03/03 | 18:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الزاملي يدعو الأردن لتسهيل منح سمات الدخول وإجراءات الإقامة للعراقيين » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 18:07

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزاملي يدعو الأردن لتسهيل منح سمات الدخول وإجراءات الإقامة للعراقيين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزاملي يدعو الأردن لتسهيل منح سمات الدخول وإجراءات الإقامة للعراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).