وصول الوفد الأوكراني إلى مكان المفاوضات المقرر إجراؤها مع الجانب الروسي

2022/03/03 | 18:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

وصل الوفد الأوكراني اليوم الخميس، إلى مكان المفاوضات المقرر إجراؤها مع الجانب الروسي، في بيلاروسيا.

هذا وكان، مساعد رئيس روسيا، رئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي، قد أعلن في وقت سابق اليوم، أن المعلومات حول تأجيل المحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني ونقلها إلى مكان آخر أو إلى يوم آخر لا تتوافق مع الواقع.

وقال قبل الجولة الثانية من المفاوضات مع أوكرانيا: "كانت هناك معلومات في الصباح عن تأجيل المحادثات إلى مكان آخر أو إلى يوم آخر.



هذه المعلومات غير صحيحة".



ونشرت وكالة أنباء "بيلتا" تسجيل تصريح ميدينسكي.

كما أكد أن الوفد الأوكراني قادم من بولندا.



وأن المفاوضات ستجري كما كان متفق عليه في مقاطعة بريتسك.

وعقدت يوم الاثنين مفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا على أراضي بيلاروسيا.



ويرأس الوفد الروسي مساعد الرئيس فلاديمير ميدينسكي.



وفي وقت سابق، قال مكتب رئيس أوكرانيا إن "القضية الرئيسية للمفاوضات هي وقف فوري لإطلاق النار وانسحاب القوات من أراضي أوكرانيا".



زيلينسكي نفسه، عقب الاجتماع، قال إنه حتى الآن لا توجد نتيجة تريدها أوكرانيا.

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