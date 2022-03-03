الممانعة والمقاومة موقفان متغايران!.. حزب سياسي يمنح نصحاً للعراق بشأن حرب روسيا- أوكرانيا

2022/03/03 | 18:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاصشدد عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي، اليوم الخميس، على ضرورة ان يكون موقف العراق تجاه العقوبات الامريكية على روسيا محايدًا.وقال الفتلاوي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "العالم اليوم انقسم الى محورين، الممانعة والمقاومة ولذلك فان الولايات المتحدة الامريكية تحاول ان تفرض ارادتها على الدول الحليفة لها او المسيطرة عليها بعدم التواصل والتعامل الا معها او باذنها". وأضاف، ان "الجانب الاخرى والذي تكون فيه روسيا والصين وغيرها فهو لا يمانع بان تتعامل الدول الحليفة له مع اي دولة اخرى ولا تفرض ارادتها على من يتحالف معها".وتابع الفتلاوي، ان "امريكا ستحاول فرض ارادتها على العراق لاتخاذ موقفًا سلبيا من روسيا لذلك يتوجب على العراق ان يكون محايدا في هذا الامر وان لا يميل لطرف على حساب الآخر".

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