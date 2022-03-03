عاصفة ترابية تضرب مناطق غرب الأنبار (صور)

2022/03/03 | 18:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-الأنبار

ضربت عاصفة ترابية، اليوم الخميس، معظم مناطق غرب محافظة الأنبار.

وذكر مراسل (بغداد اليوم) ان عاصفة ترابية اجتاحت معظم مناطق غرب محافظة الأنبار.

وأضاف ان العاصفة تسببت بانعدام الرؤية بشكل نسبي في أغلب طرقات المحافظة.

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