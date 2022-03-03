2022/03/03 | 18:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: JyiPH9ik6oQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بغداد .. النصب والاحتيال آفة تعصف بالمجتمع | لوكيشن) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بغداد .. النصب والاحتيال آفة تعصف بالمجتمع | لوكيشن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).