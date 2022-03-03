2022/03/03 | 18:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استقبل حاكم الزاملي النائب الأول لرئيس مجلس النواب اليوم الخميس، منتصر الزعبي سفير المملكة الاردنية الهاشمية في بغداد والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز اطر التعاون الثنائي وتفعيل لجان الصداقة البرلمانية بين البلدين.واكد الزاملي في بيان لمكتبه الاعلامي، تلقته “ايرث نيوز”، ان “مجلس النواب وضع ضمن أولوياته طرح منهاج متكامل من شأنه […]

ظهرت المقالة الزاملي للسفير الأردني: عازمون على بدء شراكة حقيقية مع المحيط العربي والاقليمي أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزاملي للسفير الأردني: عازمون على بدء شراكة حقيقية مع المحيط العربي والاقليمي) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزاملي للسفير الأردني: عازمون على بدء شراكة حقيقية مع المحيط العربي والاقليمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).