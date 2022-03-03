ديالى يعزز صفوفه بصفقة جديدة قبل استئناف دوري اليد

2022/03/03 | 18:22 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..اعلن نادي ديالى الرياضي، تعاقده مع الحارس زين العابدين محمد، لتمثيل الفريق في الدوري الممتاز بكرة اليد.وقال مدرب الفريق الكابتن حيدر غازي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “الهيئة الإدارية لنادي ديالى تعاقدت مع اللاعب زين العابدين محمد لتمثيل فريق النادي خلال المرحلة الثانية من الدوري العراقي الممتاز لكرة اليد”.وأكد […]

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