2022/03/03 | 18:33 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..أكد عضو تحالف الفتح غضنفر البطيخ، الخميس، أن السلطات الثلاث المتمثلة برئيس الجمهورية والبرلمان والحكومة خرجت عن القانون تباعاً.وقال البطيخ في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “رئيس الجمهورية ورئيس الهيئة التشريعية ورئيس الحكومة خرجوا عن القانون تباعاً وبشكل كبير”، مشيراً إلى أن “القانون خرج عن القانون ولم يبق سوى المحكمة الاتحادية”.وأضاف أن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح: السلطات الثلاث ارتكبت “أخطاء فادحة” بحق العراقيين) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفتح: السلطات الثلاث ارتكبت “أخطاء فادحة” بحق العراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).