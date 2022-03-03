ضبط عقود ووصولات شراء وهميَّة في جامعة تكريت ومُديريَّة زراعة صلاح الدين

2022/03/03 | 18:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم

الخميس، عن ضبط عقود زراعيَّة ووصولات

شراء وهميَّة في جامعة تكريت

ومُديريَّة الزراعة في محافظة صلاح

الدين.

وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "عمليّ

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