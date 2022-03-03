أحمد لطيف يستعد لإخراج أغنيتين جديدتين

2022/03/03 | 18:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- أحمد سميسم أكد المخرج العراقي الشاب أحمد لطيف، اليوم الخميس، أنه يستعد لإخراج أغنيتين جديدتين للفنانين زيد الحبيب وجلال الزين في الأيام المقبلة.وذكر لطيف في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "سبق أن تعاملت مع أغلب نجوم الفن العراقي والعربي وكان آخرها أغنية ول يكفي، للفنان زيد الحبيب التي حصلت على نسبة مشاهدة كبيرة وصلت الى 11 مليون مشاهدة على اليوتيوب، وكذلك أغنية افتهمني للفنان جلال الزين"، فضلاً عن حديثه عن أعماله الفنية الأخرى في مجالي المونتاج والفوتوغراف للعديد من الأغاني العراقية الشهيرة.

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