منظمة انقاذ الطفولة: ارتفاع اسعار القمح يعرض اطفال اليمن وسوريا للجوع

2022/03/03 | 18:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة..أكدت منظمة انقاذ الطفولة ، الخميس، ان الارتفاع القياسي في اسعار القمح نتيجة الحرب بين روسيا واوكرانيا قد يعرض ملايين الأطفال الاكثر هشاشة في العالم، مثل اليمن ولبنان وسوريا ، لخطر المرض أو حتى الموت بسبب الجوع.وذكرت المنظمة على موقعها في تقرير ترجمته وكالة / المعلومة /، انه “يجب وضع حد لأعمال […]

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