2022/03/03 | 18:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجع أسعار النفط بعد تسجيل أعلى مستوى لها منذ تسع سنوات

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