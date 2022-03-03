تركيا تعلق على مشاركة

2022/03/03 | 18:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدرت طائرات "بيرقدار تي.بي2" تركية الصنع كأحد أبرز الأسلحة التي تستخدمها أوكرانيا في صد هجمات القوات الأوكرانية، والمستمرة لليوم السابع على التوالي، ما دفع أنقرة لإصدار "تعليق توضيحي"، وهو التي أعلنت أنها تتمسك بسياسة التوازن بين موسكو وكييف.

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