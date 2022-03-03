ائتلاف المالكي يشيد بقرارات الاتحادية.. “بدأت بتصحيح مسار العملية السياسية”

2022/03/03 | 18:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون حيدر اللامي، الخميس، أن المحكمة الاتحادية بدأت بتصحيح مسار العملية السياسية وتقييمها من خلال إصدار القرارات المهمة، فيما أشار إلى أن الإطار الشيعي يعتبر قرارات المحكمة دستورية وملزمة للتنفيذ.وقال اللامي لوكالة /المعلومة/، إن “تطبيق القانون بشكل حقيقي سيؤدي الى استقامة الأمور في الدولة والحكومة ولن […]

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