اتصال لـ90 دقيقة بين بوتين وماكرون يشهد تحذيرات متبادلة وتأكيد روسي على استمرار الحرب

2022/03/03 | 18:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، أن العمليات العسكرية ستتواصل في أوكرانيا، وذلك باتصال هاتفي امتد لـ90 دقيقة وبدأه بوتين، وفقا لمصدر في قصر الإليزيه

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