الحشد الشعبي ينفي منح اجازة مفتوحة لمدير المالية في الهيئة

2022/03/03 | 18:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..نفت هيئة الحشد الشعبي، الخميس، منح إجازة مفتوحة لمدير الدائرة المالية في الهيئة.وقالت الهيئة، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “الكتاب المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي والذي يتعلق بمنح إجازة مفتوحة لمدير مديرية المالية في هيئة الحشد الشعبي حسين إسماعيل خليل غير صحيحة”.ودعت الجميع الى “ضرورة عدم الانسياق وراء هذه الأكاذيب واعتماد […]

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