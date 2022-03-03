2022/03/03 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#خالد_صبيح كان الإعلان الرسمي عن سقوط الاتحاد السوفيتي عام 1991 بمثابة لحظة نصر كبرى للهجمة النيو ليبرالية التي قادها الخَرفان ريغن وتاتشر (أصيب كلاهما بالخرف "الزهايمر" نهاية عمرهما).



وحتى ذلك الوقت كانت السويد تقاوم هذه الهجمة بنموذجها المتفرد "النموذج السويدي" الذي اجترحته القوى الاشتراكية، وكان شكلا وسطا جمع بين آليات النظامين العالميين (الرأسمالي والاشتراكي)، وتمثل داخليا بدولة رفاه وديمقراطية، وخارجيا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما وراء عبّادان قرية - خالد صبيح) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما وراء عبّادان قرية - خالد صبيح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).