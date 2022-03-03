مراقبون: احزاب تحاول جر القضاء وجهاز مكافحة الإرهاب الى ملعب السياسة

2022/03/03 | 19:09 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قوات جهاز مكافحة الإرهاب طوقت محكمة الكرخ.

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