رفع الحجب عن 400 معاملة لذوي الشهداء في الانبار

2022/03/03 | 19:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار ..أعلن مدير دائر تقاعد محافظة الانبار انس الدليمي ، الخميس، اطلاق اكبر وجبة من الرواتب المحجوبة لذوي شهداء وجرحى العمليات الارهابية.وقال الدليمي لمراسل /المعلومة/، إن “وزارة المالية وافقت على اطلاق رواتب 400 شخصا من ذوي الشهداء وجرحى العمليات الارهابية بعد تدقيق معاملاتهم من قبل هيئة التقاعد الوطنية وتقاعد الانبار”.وأضاف، أن […]

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