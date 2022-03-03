وضع الحجر الاساس لمشروع ملحق بناية رئاسة محكمة استئناف كربلاء

2022/03/03 | 19:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضع رئيس محكمة استئناف كربلاء

الاتحادية القاضي احمد هادي حسين مع

محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم

الخطابي، اليوم الخميس، الحجر الاساس

لمشروع ملحق بناية رئاسة محكمة استئناف

كربلاء الاتحادية".

وذكر بيان

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