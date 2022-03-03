بغداد.. عملية سرقة تكشف متهم محكوم وفق جرائم الارهاب

2022/03/03 | 19:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، الخميس، القبض

على متهم محكوم وفق جرائم الارهاب في

بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان، ان "قوة من

اللواء الخامس شرطة اتحادية واثناء

تنفيذ ممارسة أمنية لتدقيق الاشخاص

والعجلات المطلوبة

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