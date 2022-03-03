2022/03/03 | 19:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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زيلينسكي: الحديث مع بوتين هو الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب » وكالة الأنباء العراقية

دولي

اليوم, 19:06

واع/

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