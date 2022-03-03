2022/03/03 | 19:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حفل زفاف يتحول الى عزاء جنوب الموصل (فيديو)

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حفل زفاف يتحول الى عزاء جنوب الموصل (فيديو)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حفل زفاف يتحول الى عزاء جنوب الموصل (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).