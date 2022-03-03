2022/03/03 | 19:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادنفت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، كتابا يتعلق بمدير ماليتها ومنحة إجازة مفتوحة.وقالت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم): "لا صحة للكتاب المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي والذي يتعلق بمنح إجازة مفتوحة لمدير مديرية المالية في هيئة الحشد الشعبي حسين إسماعيل خليل".ودعت الى "ضرورة عدم الانسياق وراء هذه الأكاذيب واعتماد المصادر الرسمية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة الحشد تنفي كتابا يتعلق بمدير ماليتها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة الحشد تنفي كتابا يتعلق بمدير ماليتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).