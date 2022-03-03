العراق يبدأ بتهيئة ملعب المدينة لاستضافة مباراة المنتخب الوطني والامارات

2022/03/03 | 19:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة الشباب والرياضة، المباشرة بتهيئة ملعب المدينة لاستضافة مباراة منتخبي العراق والامارات في تصفيات كأس العالم.وقال مدير عام دائرة شؤون الاقاليم والمحافظات طالب جابر الموسوي في بيان تلقته “ايرث نيوز” ان “ملاكات دائرة شؤون الاقاليم والدائرة الهندسية، باشرت عملها فورا لاعداد جميع المتطلبات الخاصة بتنظيم المباراة الدولية الرسمية على اكمل وجه”.[…]

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