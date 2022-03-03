الرئيس الأوكراني يحذر من سقوط بلاده.. ويكشف الوجهة

2022/03/03 | 19:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الخميس، أن سقوط بلاده في يد روسيا يعني أن دول البلطيق "ستكون التالية" وصولا "إلى جدار برلين"، داعيا الغرب إلى رفع الدعم العسكري لجيش بلاده.

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