الكهرباء تعلن عزمها الوصول إلى إنتاج 26 ألف ميغا واط هذا الصيف

2022/03/03 | 19:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، عزمها الوصول إلى إنتاج 26 ألف ميغا واط، ضمن خطتها لفصل الصيف.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى: ان “الوزارة لديها خطة لفصل الصيف، تتمثل بزيادة من 3 آلاف ونصف ميغا واط، إلى نحو أربعة آلاف، عن الصيف الماضي، ما يعني بالمجمل وجود 26 ألف ميغا واط، وإدخال خطوط نقل رئيسية واستراتيجية، تربط بين المحافظات”.

وأضاف، أن “كوادر وزارة الكهرباء انتهت الآن من إنشاء خطوط الخيرات قادسية – ديوانية، وخط رميلة ناصرية، وخط غرب بغداد – حديثة، فضلاً عن إنجاز 32 محطة تحويلية، ستكون جاهزة خلال الصيف، بالإضافة إلى تدعيم قطاع التوزيع”.

وتابع موسى، أن “جهد الوزارة في قطاع التوزيع تمثل بـاستحداث مغذيات ونصب محطات، ثابتة ومتنقلة”.

وأكد أن الوزارة” بحاجة إلى أموال كافية للشروع بصيانة محطات الإنتاج، وإنجاز الخطوط الاستراتيجية، وهذه مسؤولية الحكومة والبرلمان، الذي من سيقرر الموازنة المالية”.

ولفت إلى أن “الوزارة تُمنح الآن ما نسبته واحد من 12، من الإنفاق، فيما ينبغي أن تكون معاملة الوزارة مختلفة عن الوزارات الأخرى”.

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