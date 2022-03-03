محلل: أربيل تتمرد على القضاء ولا تعترف بالمحكمة الاتحادية

2022/03/03 | 19:24 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..اعتبر المحلل السياسي قاسم الغراوي، الخميس، تخلف حكومة الإقليم عن تسليم ايراداتها النفطية الى بغداد بانه تمرد على قرار المحكمة الاتحادية.وقال الغراوي في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن “عدم تسليم اربيل إيرادات الحكومة المركزية يعتبر تمردا من قبل حكومة الإقليم ويؤكد عدم اعترافها بما أصدرته المحكمة الاتحادية بعدم دستورية تصدير النفط “، متسائلاً “هل […]

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