2022/03/03 | 19:25 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: UITjW666wFw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وزير النقل الاتحادي ووزير النقل في إقليم كوردستان يبحثان مشروع الربط السككي المار بالإقليم إلى تركيا) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وزير النقل الاتحادي ووزير النقل في إقليم كوردستان يبحثان مشروع الربط السككي المار بالإقليم إلى تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).