بين خيرسون وميكولايف وأوديسا.. أين يشتد القتال وما المدن التي سيطرت عليها القوات الروسية؟

2022/03/03 | 19:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث مراسل CNN، نك باتون والش، عن المشهد في مدينة خيرسون الأوكرانية، مشيرًا إلى أن عمدة المدينة توصل إلى نوع من الاتفاق مع من وصفهم بـ"الرجال المسلحين"، وفي حال استيفاء الشروط "فبإمكان العلم الأوكراني أن يرفرف في خيرسون".

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