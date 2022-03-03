بثلاثية .. فرسان البصرة يهزمون الشرطة بدوري الصالات

2022/03/03 | 19:33 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..تمكن فريق الصالات بنادي نفط البصرة من هزيمة الشرطة بثلاثة اهداف لهدفين في الدوري العراقي بكرة الصالات.وقدم الفرسان مستوى مميزاً رغم ان المباراة في ارض الشرطة، الا ان الفريق تمكن من مواصلة نتائجه الايجابية والحاق الهزيمة بالمستضيف.وقال مشرف الفريق وعضو الادارة سجاد كاظم في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الفريق قدم مباراة […]

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