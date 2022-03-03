الشروع بتهيئة ملعب المدينة لاحتضان مباراة العراق والامارات

2022/03/03 | 20:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلنت وزارة الشباب والرياضة، المباشرة بتهيئة ملعب المدينة لاستضافة مباراة منتخبي العراق والامارات في تصفيات كأس العالم.وقال مدير عام دائرة شؤون الاقاليم والمحافظات طالب جابر الموسوي في بيان تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه، ان “ملاكات دائرة شؤون الاقاليم والدائرة الهندسية، باشرت عملها فورا لاعداد جميع المتطلبات الخاصة بتنظيم المباراة الدولية الرسمية على […]

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